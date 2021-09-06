Хартли: на чемпиона все настраиваются особенно. Я предупреждал игроков «Авангарда» об этом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с «Амуром» (3:2, ОТ).



«Для начала хотелось бы выразить искренние соболезнования от лица всего клуба «Авангард» главному тренеру «Амура» Владимиру Воробьёву и всей его семье в связи с кончиной его отца. Если говорить по игре, то сегодня мы увидели три матча по цене одного. Абсолютно три разных периода. В первом мы забросили быструю шайбу, «Амур» много удалялся, но наше большинство работало не так, как хотелось бы, и мы не смогли укрепить преимущество. Во втором отрезке уже мы нахватали удалений, это редкая для нас ситуация, и «Амур» забил два хороших гола. В третьем периоде наша игра изменилась, мы здорово прессинговали, играли на хороших скоростях и смогли всё-таки сравнять счёт. В овертайме нам подарил победу Николай Прохоркин.



Думаю, что причина большого количества удалений — это недостаток концентрации. Плюс где-то немного не повезло. Сильно глупых удалений у нас не было, просто где-то ребята не прочитали правильно момент, где-то заняли неверную позицию. Но в длинном сезоне такое иногда случается. Отмечу хороший момент сегодня: проявленный характер в третьем периоде. Однозначно, на чемпиона все настраиваются по-особенному. И я предупреждал об этом ребят перед стартом сезона», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.