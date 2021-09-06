Хартли: у Косова неприятное повреждение. Жаль его терять, я чувствовал его прогресс

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал состояние здоровья травмированных хоккеистов.



«Косов пропустит определённый период времени, у него неприятное повреждение, с ним работают наши доктора. Очень жаль его потерять, я чувствовал, что он прогрессирует. Дергачёв сейчас находится в Германии, он не катался практически месяц и, конечно, серьёзно отстал», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, Косов стал игроком «Авангарда» весной 2021 года, подписав одностороннее соглашение сроком на один год. Ранее трёхкратный обладатель Кубка Гагарина выступал за челябинский «Трактор».



Дергачёв также пришёл в омский клуб весной, в результате обмена с «Витязем» на форварда Александра Яремчук и защитника Оливера Чюлингтона.