Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рижское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Куньлунь»

Рижское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Куньлунь»
Комментарии

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:5 (1:1, 3:2, 2:2). Встреча прошла в Мытищах на «Арена-Мытищи».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Брэндон Гормли и Патрик Озолс, а также нападающие Рудольф Червены (дубль), Эмиль Пуарье и Николай Елисеев. У «Куньлуня» отличились защитник Джейк Челиос, а также форварды Люк Локхарт, Итан Верек, Брэндон Ип и Джош Николлс.

Латвийский клуб одержал первую победу в сезоне. Ранее подопечные Сергея Зубова уступили «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3). «Куньлунь» в первой встрече уступил «Нефтехимику» (5:1), а затем переиграл «Ак Барс» (4:3).

В следующей игре рижское «Динамо» встретится дома с «Трактором». Матч состоится в среду, 8 сентября, в 19:30 мск. «Куньлунь» в четверг, 9 сентября, примет в Мытищах «Йокерит». Начало — в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 6
Динамо Р
Рига
1:0 Челиос (Фу, Вонг) – 00:29' (5x5)   1:1 Гормли (Шинкарук, Тиивола) – 14:35' (5x4)   2:1 Локхарт (Фу, Фрэм) – 20:13' (5x5)   3:1 Верек (Сквайрз) – 23:01' (5x4)   3:2 Червены (Гормли) – 29:59' (5x5)   3:3 Озолс – 36:06' (5x5)   3:4 Пуарье (Гормли, Коррадо) – 38:11' (5x4)   3:5 Червены – 50:30' (5x5)   3:6 Елисеев – 52:57' (4x5)   4:6 Ип – 57:00' (5x5)   5:6 Николлс (Челиос, Ип) – 58:58' (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021