Рижское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Куньлунь»

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:5 (1:1, 3:2, 2:2). Встреча прошла в Мытищах на «Арена-Мытищи».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Брэндон Гормли и Патрик Озолс, а также нападающие Рудольф Червены (дубль), Эмиль Пуарье и Николай Елисеев. У «Куньлуня» отличились защитник Джейк Челиос, а также форварды Люк Локхарт, Итан Верек, Брэндон Ип и Джош Николлс.



Латвийский клуб одержал первую победу в сезоне. Ранее подопечные Сергея Зубова уступили «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3). «Куньлунь» в первой встрече уступил «Нефтехимику» (5:1), а затем переиграл «Ак Барс» (4:3).



В следующей игре рижское «Динамо» встретится дома с «Трактором». Матч состоится в среду, 8 сентября, в 19:30 мск. «Куньлунь» в четверг, 9 сентября, примет в Мытищах «Йокерит». Начало — в 19:30 по московскому времени.