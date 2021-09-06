Андриевский: первый бросок — пропускаем гол. В обороне «Адмирала» был как проходной двор
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал разгромное поражение команды во встрече со СКА (2:9).
«Здесь комментарии излишни, счёт на табло. Лучше задавайте вопросы. Всё шло не так, как задумывалось? Да, вы совершенно правы. То, что мы хотели сегодня показать, у нас немножко получилось во втором периоде. Хотели играть активно всю игру, по большому счёту начало нам удалось, первые минуты три мы смотрелись неплохо. Но первый бросок по нашим воротам — гол, и почему-то всё у нас разрушилось.
Зона обороны у нас сегодня была как проходной двор. Наверное, не хватило концентрации после неплохой игры с Омском, надо здесь покопаться», — приводит слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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