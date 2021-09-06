Андриевский — о 2:9 со СКА: мастерство у кого выше, у кого ниже, поэтому и в разных клубах

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский рассказал о впечатлении от игры команды во встрече со СКА (2:9).



«Пытались перестроить игру в перерыве, указали на ошибки. Если брать второй период, то он мне понравился в плане выполнения игрового задания. Да, немного не хватило, но второй период, в отличие от двух других, нам можно занести в актив. Не знаю, может, нам нужно пройти этот путь, и после этого коллектив будет более сплочённый. Команда новая, коллектив притирается.



Когда один в ноль выходишь, чего не хватает? У нас шайба сваливается с крюка, а Кузьменко выходит — забивает. Марченко выходит — забивает. Мастерство у одного хоккеиста выше, у другого ниже, от этого они и играют в разных клубах», — приводит слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.