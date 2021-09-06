Воробьёв — о 9:2 с «Адмиралом»: ощущения прекрасные, старались не замечать разрыв в счёте

Нападающий СКА Михаил Воробьёв подвёл итоги встречи с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (9:2).
«Ощущения прекрасные, выиграли, достигли результата, старались выполнять установку тренера, играть всем коллективом как единый кулак. От шайбы положительные эмоции, но главное, чтобы команда выигрывала, не важно, кто забил.
Адаптации как-то и не заметил. Как приехал, ребята сразу всё подсказали, помогли, показали. Персонал тоже во всём помог, так что адаптации и не ощутил. Встретили очень хорошо.
Тренерская установка? Выполнять тренерские задания, не проваливаться тактически и играть друг за друга.
Эмоции от забитой шайбы были, но такого, чтобы «забил и больше не надо играть», не было. Продолжать в том же русле, чтобы эмоции не выбивали из игрового ритма.
Старались не замечать разрыв в счёте. Тренеры сказали: «Счёт 0:0, играем по заданию, строго, чтобы никаких провалов». Сезон длинный, нужно чтобы все знали тактически, кто где», — приводит слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 6 сентября 2021
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