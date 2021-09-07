Красиков останавливал шайбу, болельщики гнали команду вперёд. Фото победы «Спартака»

Вчера, 6 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт» московский «Спартак» в овертайме одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).



На 5-й минуте форвард Андрей Локтионов открыл счёт в матче, воспользовавшись передачей от Дмитрия Кугрышева и Дмитрия Вишневского. На 11-й минуте в большинстве удвоил преимущество красно-белых нападающий Александр Хохлачёв. Ему ассистировали Вишневский и Локтионов.



На 19-й минуте в ситуации «пять на четыре» одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки, ассистентами выступили Миро Аалтонен и Микс Индрашис. На 44-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий Александр Яремчук с передачи Михаила Смолина и Даниэля Одетта.

Победную шайбу в овертайме на 4-й минуте забросил шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон. Ассистенты — Йори Лехтеря и Тим Хед.



«Спартак» впервые с сезона-2009/2010 стартовал с трёх побед подряд. Подопечные Бориса Миронова также обыграли «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1). «Витязь» в первой игре переиграл «Торпедо» (3:6), а во второй уступил «Сочи» (5:6).

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.