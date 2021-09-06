Моисеев — о 9:2 с «Адмиралом»: это только начало, нужно закончить сезон с Кубком Гагарина

Нападающий СКА Данила Моисеев прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (9:2).



«Впечатления позитивные. Выиграли, идём дальше. Длинный сезон.



Тренеры просили играть в свою игру. Мы всё отрабатывали на тренировках, поэтому нужно было придерживаться плана. Старались это делать, дало результат.



Хотели играть первым номером, поэтому старались сами вести игру. Получилось, как получилось.

Везде сегодня играл, и справа, и слева, и в центре. Мне, в принципе, не важно.



Впечатления от заброшенной шайбы? Это моя работа. Но всё равно очень приятно забить. Это только начало, нужно сезон закончить с кубком. Остальное всё не важно», — приводит слова Моисеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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