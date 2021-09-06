Мичков — третий в списке самых молодых авторов забитой шайбы в КХЛ

16-летний нападающий санкт-петербуржского СКА Матвей Мичков забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (9:2).



Форвард занял третье место в списке самых молодых игроков, отметившихся забитым голом в матче КХЛ. На сегодняшний день нападающему СКА исполнилось 16 лет и 271 день.



Самым молодым игроком является Максим Кицын, забросивший шайбу в возрасте 16 лет и 254 дня за новокузнецкий «Металлург», второе место — у форварда Владимира Тарасенко, который отличился за «Сибирь», когда ему было 16 лет и 265 дней.



Напомним, Мичков провёл за СКА три матча в регулярном чемпионате-2021/2022, набрав 3 (2+1) результативных балла при показателе полезности «0».

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