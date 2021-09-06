Гатиятулин — о 4:5 с «Йокеритом»: в овертайме действовали немного неправильно
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:5, ОТ).
«Матч складывался для нас непросто. Не сработали бригады большинства и меньшинства, пропустили голы, пришлось отыгрываться. Тем не менее вернулись в игру, хорошо провели третий период, сравняли, но, к сожалению, немного неправильно действовали в овертайме и пропустили гол. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
В следующей встрече «Трактор» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в среду, 8 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.
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