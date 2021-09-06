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Марьямяки: «Йокерит» действовал как-то пассивно в 3-м периоде, поэтому пропустили голы

Марьямяки: «Йокерит» действовал как-то пассивно в 3-м периоде, поэтому пропустили голы
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Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (5:4 ОТ).

«Очень приятно было играть после девятимесячного перерыва, что мы играли без зрителей. Сегодня у нас были болельщики на трибунах — это очень приятно. В первом и втором периоде мы сделали то, что планировали. В большинстве играли великолепно. Планировали третий период провести активно, подержать шайбу, чтобы контролировать игру, но не получилось.

Действовали как-то пассивно, поэтому пропустили голы. В овертайме Коссила, конечно, сделал гол и принёс нам два очка. Мы должны быть довольны», — приводит слова Марьямяки официальный сайт «Трактора».

В следующем матче «Йокерит» в четверг, 9 сентября, в гостях встретится с «Куньлунем». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.

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