Марьямяки: «Йокерит» действовал как-то пассивно в 3-м периоде, поэтому пропустили голы

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (5:4 ОТ).
«Очень приятно было играть после девятимесячного перерыва, что мы играли без зрителей. Сегодня у нас были болельщики на трибунах — это очень приятно. В первом и втором периоде мы сделали то, что планировали. В большинстве играли великолепно. Планировали третий период провести активно, подержать шайбу, чтобы контролировать игру, но не получилось.
Действовали как-то пассивно, поэтому пропустили голы. В овертайме Коссила, конечно, сделал гол и принёс нам два очка. Мы должны быть довольны», — приводит слова Марьямяки официальный сайт «Трактора».
В следующем матче «Йокерит» в четверг, 9 сентября, в гостях встретится с «Куньлунем». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.
- 6 сентября 2021
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