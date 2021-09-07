Кожевников: Хартли эффективен лишь в щадящих условиях, за ним административный ресурс

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал судейский вопрос на старте регулярного чемпионата КХЛ.



«Что не понравилось в первых матчах? Честно скажу, тягостное впечатление произвёл Кубок Открытия «Авангард» — ЦСКА. Был уверен, что он вызовет резонанс в СМИ, но на следующий день включил ТВ, открыл газеты — тишина. Удивился.



Меня огорчило судейство. Матч показал, что в этом сезоне КХЛ нас, похоже, ждёт очень весёлый арбитраж.



Все видели, как в первых же сменах «Авангард» после, скажем так, полуфолов получил «5 на 3», сделал задел в одну шайбу и сыграл строго по счёту. Всё, игра на этом, по сути, завершилась. Во всяком случае настоящего хоккея практически не увидел — в отличие от сомнительного арбитража, когда ЦСКА и дальше всё свистели, а у соперника многое пропускалось.



Меня удивило, что ЦСКА, мягко говоря, не последний клуб нашего хоккея, после такого судейства в знаковом матче решил промолчать — и тренеры, и руководители, и ветераны. То же самое скажу о специалистах. Неужели всех так запугали штрафами?



Накануне Кубка Открытия Юрий Карандин предсказал такое развитие событий? Считаю, это абсолютно точная оценка легенды нашего судейского цеха. Всегда говорил о том, что Хартли эффективен лишь в щадящих условиях, за ним могущественный спонсор, на него работает административный ресурс.



Посмотрите на последние матчи. Как только пошла рутина и судейство выключилось, «Авангард» еле-еле обыграл «Адмирал» и «Амур». И всё это — при невнятной игре.



Вспомните последний плей-офф. Ещё на его старте серия «Авангарда» с «Автомобилистом» была равной — но там Екатеринбург тоже прибили свистками. А если бы было иначе и ресурсом обладал бы не «Авангард», а «Автомобилист», то сегодня все ваши коллеги восторгались бы Хартли номер два — его точной копией Биллом Питерсом.



С уважением отношусь к «Авангарду», ко всем сибирякам. Нас рассудит только хоккейная жизнь — когда Хартли приедет в Омск и мы увидим, кто в равных условиях чего стоит. Впрочем, я уверен, что до Сибири он так и не доедет...» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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