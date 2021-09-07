Разин — болельщику: вы хоккей видите по-своему, мы — по-другому. Верим, что порадуем вас!

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» вступил в диалог с болельщиком, обсуждая начало сезона КХЛ.



«Покритикую немного, а то тут единороги и радуга сплошная. Очень странные решения от Рыкова, обрезы и опасная игра под прессингом. Шугаев очень нервозно играет, не хватает самоуверенности. Емец чересчур усложняет моменты, пытаясь бросить в пустые ворота. Думбадзе — много беготни, но мало опасности и моментов», — написал пользователь.



«Ну вот наконец-то смелые высказывания пошли! Маленькая поправочка… Шугаев сыграл очень мало, чтобы получить оценку. Я его поменял, чтобы встряхнуть команду.



Про Рыкова вы злой из-за последней шайбы в пустые ворота. Он рисковал, надо было отыгрываться. А то, что он две передачи голевых со СКА отдал, — это ерунда же.



Думбадзе делает очень много черновой работы. Проще говоря, много играет в меньшинстве. Это с радугой разноцветной не связано. А на предсезонке стал лучшим снайпером команды. Ну и про Емеца: не играл ещё в этом сезоне.



Я понимаю ваши эмоции! Вы хоккей видите по-своему. Мы — под другим углом. Косяки у команды и у меня есть. Без ошибок не бывает. Поверьте, мы вкалываем по полной и верим, что порадуем вас в этом сезоне!» – ответил Разин.