Тренер Кучерова и Гусева: нужно растить центров, может, даже жертвовать результатом

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева, поделился мнением о работе с центральными нападающими в России.



«Что закладывал, когда растил центральных нападающих? Всё. Катание, игровое мышление, как должен играть центральный. Его же надо готовить. Вот вы сейчас говорите, что центральных переводят во фланг, а в центр ставят более опытного, пускай менее креативного игрока, но более мощного, крепкого. Почему мы молодого убираем? Потому что ему будет где-то физически тяжело выдерживать силовую борьбу. Но если он уйдёт во фланг и поиграет несколько лет на фланге, то потом не будет развиваться как центральный.



В центре нужна постоянная практика. Вот вы сами подумайте: если хирурга перевести в терапевты на какое-то время, а потом его опять вернуть на должность хирурга, он ведь потеряет квалификацию?



Если начинать готовить центрального, то нужно ему давать объём работы, чтобы он уже понимал роль игры центрального. Это больше не снайпер, а человек, который ведёт игру и в обороне, и в атаке — начинает её. Здесь долгий процесс.



Молодых центров переводят во фланг, потому что ещё негабаритные? Убирают из центра, потому что тяжело с мужиками, нужно время, чтобы ещё окрепнуть. Как в своё время нужно было окрепнуть Кучерову. Нужно растить центров, чем-то жертвовать на каком-то этапе, может, даже результатом, но это потом окупится», — цитирует Курдина AllHockey.Ru.