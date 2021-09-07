«Бостон» заинтересован в подписании контракта с защитником «Нью-Джерси» Суббэном

«Бостон Брюинз» интересуется защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кеем Суббэном.
Как сообщает Boston Hockey Now, клуб провёл предварительные переговоры относительно возможного обмена 32-летнего канадца.
Препятствием для сделки может стать высокая зарплата игрока. У Суббэна остался последний год восьмилетнего контракта на $ 72 млн, по которому он получает $ 9 млн за сезон. «Бостон» хочет, чтобы «Дэвилз» оставили у себя половину этой суммы.
В прошедшем сезоне Суббэн принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-16» и 26 минутах штрафного времени.
Напомним, в июне 2019 года Суббэн был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси» на защитников Стивена Сантини, Джереми Дэвиса, а также на два драфт-пика.
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