Генменеджер «Монреаля»: конечно, хотели оставить Котканиеми в команде, но не за $ 6,1 млн

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен сообщил, почему клуб не повторил предложение «Каролины» по нападающему Еспери Котканиеми.
«В хоккейном мире никто не скажет вам, что молодой игрок, находящийся на данной стадии в своём развитии, заслуживает таких денег.
Хотели ли мы его сохранить в команде? Конечно. Но не за $ 6,1 млн — и с учётом того, что был доступен Кристиан Дворак», — заявил Бержевен во время-пресс конференции на официальном сайте клуба.
Напомним, Котканиеми стал игроком «Каролины» после того, как «Монреаль» отказался повторять оффершит «ураганов».
В прошлом сезоне 21-летний форвард принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Канадиенс», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.
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