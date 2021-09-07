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Генменеджер «Монреаля»: конечно, хотели оставить Котканиеми в команде, но не за $ 6,1 млн

Генменеджер «Монреаля»: конечно, хотели оставить Котканиеми в команде, но не за $ 6,1 млн
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Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен сообщил, почему клуб не повторил предложение «Каролины» по нападающему Еспери Котканиеми.

«В хоккейном мире никто не скажет вам, что молодой игрок, находящийся на данной стадии в своём развитии, заслуживает таких денег.

Хотели ли мы его сохранить в команде? Конечно. Но не за $ 6,1 млн — и с учётом того, что был доступен Кристиан Дворак», — заявил Бержевен во время-пресс конференции на официальном сайте клуба.

Напомним, Котканиеми стал игроком «Каролины» после того, как «Монреаль» отказался повторять оффершит «ураганов».

В прошлом сезоне 21-летний форвард принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Канадиенс», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.

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