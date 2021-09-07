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«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибшем в 2011-м «Локомотиве»

Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибшем в 2011-м «Локомотиве»
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Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги во вторник, 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибшей в авиакатастрофе в 2011 году команде ярославского «Локомотива».

Сегодня состоятся три встречи: в 17:00 по московскому времени в Магнитогорске начнётся матч между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», в 19:30 мск пройдут ещё две игры — «Локомотив» встретится с минским «Динамо», а в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Сибирь».

7 сентября 2011 года под Ярославлем сразу после взлёта с аэропорта «Туношна» разбился самолёт Як-42, перевозивший команду «Локомотива», которая направлялась в Минск на игру регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо». На борту лайнера находились 45 человек, погибли 44 из них. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

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