Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибшем в 2011-м «Локомотиве»

Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги во вторник, 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибшей в авиакатастрофе в 2011 году команде ярославского «Локомотива».
Сегодня состоятся три встречи: в 17:00 по московскому времени в Магнитогорске начнётся матч между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», в 19:30 мск пройдут ещё две игры — «Локомотив» встретится с минским «Динамо», а в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Сибирь».
7 сентября 2011 года под Ярославлем сразу после взлёта с аэропорта «Туношна» разбился самолёт Як-42, перевозивший команду «Локомотива», которая направлялась в Минск на игру регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо». На борту лайнера находились 45 человек, погибли 44 из них. Выжил только бортинженер Александр Сизов.
- 7 сентября 2021
-
11:37
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:26
- 6 сентября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:57
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:06
-
21:01