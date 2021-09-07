«Монреаль» не будет выбирать нового капитана, несмотря на отсутствие Уэбера

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что в предстоящем сезоне НХЛ клуб не будет назначать другого капитана, несмотря на отсутствие Ши Уэбера, сообщает TSN.
Напомним, 35-летний защитник пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм, среди которых: повреждения лодыжки, стопы, колена, большого пальца. Ранее сообщалось, что Уэбер может завершить карьеру.
Хоккеист провёл последние пять сезонов в «Монреале» после того, как его обменяли из «Нэшвилл Предаторз». У Уэбера и «Канадиенс» осталось пять сезонов 14-летнего контракта, который он подписал с «Нэшвиллом» перед сезоном-2012/2013.
В прошедшем сезоне НХЛ Уэбер сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока 6 (1+5) очков в 22 встречах.
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