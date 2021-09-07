Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» не будет выбирать нового капитана, несмотря на отсутствие Уэбера

«Монреаль» не будет выбирать нового капитана, несмотря на отсутствие Уэбера
Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что в предстоящем сезоне НХЛ клуб не будет назначать другого капитана, несмотря на отсутствие Ши Уэбера, сообщает TSN.

Напомним, 35-летний защитник пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм, среди которых: повреждения лодыжки, стопы, колена, большого пальца. Ранее сообщалось, что Уэбер может завершить карьеру.

Хоккеист провёл последние пять сезонов в «Монреале» после того, как его обменяли из «Нэшвилл Предаторз». У Уэбера и «Канадиенс» осталось пять сезонов 14-летнего контракта, который он подписал с «Нэшвиллом» перед сезоном-2012/2013.

В прошедшем сезоне НХЛ Уэбер сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока 6 (1+5) очков в 22 встречах.

Новость по теме
Уэбер пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм. Это может быть конец карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021