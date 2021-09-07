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«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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«Может, розыгрыш?» Гуськов рассказал о своей реакции на известие о гибели «Локомотива»

«Может, розыгрыш?» Гуськов рассказал о своей реакции на известие о гибели «Локомотива»
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Вице-президент КХЛ Александр Гуськов вспомнил о том, как узнал об авиакатастрофе «Локомотива» в 2011 году.

«Мы помним, это всплывает в памяти, как только речь заходит о «Локомотиве» как о клубе. Во всех разговорах, связанных с хоккеем, всегда всё равно всплывает эта трагедия. Уверен, что все, кто знал этих ребят, кто видел, как они играют, все чтят память. Уверен, никто не забывает о том, что случилось. Это ужасно, но это есть. Прошло 10 лет, а ощущение, что это было вчера. Что вчера видел этих пацанов, разговаривал с ними. Это становится намного более болезненно.

Я в тот день был в Москве, так как перешёл в ЦСКА. Когда я получил первый звонок, вообще не понимал, правда это или нет. Невозможно принять слова «команда разбилась». Когда я это услышал, ещё несколько минут осознавал, что это было, может, розыгрыш? Но потом звонки стали раздаваться каждые 15 секунд, и я понял, что что-то не так. Тогда уже стало очень жутко, невозможно описать мысли в этот момент.

После этого клубы стали больше внимания уделять безопасности? Дело не в этом. Что бы ты ни менял, ты свой мозг не поменяешь и не засунешь туда новую плату. Твой мозг понимает, что это случилось, и на каких бы суперсовременных лайнерах ты ни летал, всё равно это сидит у тебя в голове. Хорошо, что безопасность стали поднимать на высокий уровень. Это надо делать не только для спортсменов, но и для всех», — приводит слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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