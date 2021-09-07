Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии до 2023 года

Тренер Харийс Витолиньш продолжит работу в сборной Латвии.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Ульвис Броже, латвийская Федерация хоккея заключила со специалистом новый контракт до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.



Витолиньш возглавил сборную Латвии в июле 2021 года. На этом посту специалист сменил Боба Хартли. Латвийская команда сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года, обыграв в финальном раунде квалификации Италию (6:0), Венгрию (9:0) и Францию (2:1).



На Олимпиаде Латвия сыграет в одной группе с Финляндией, Швецией и Словакией. Напомним, Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Большую часть карьеры Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, работая с ним ассистентом в сборной Латвии (2004-2011), ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), сборной России (2014-2018), СКА (2016-2018) и московском «Спартаке» (2019-2021).



Также он имеет опыт главного тренера, возглавляя московское «Динамо» с 2014 по 2015 год, а также тренируя швейцарский «Давос» с 2018 по 2019 год.

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