Кудашов — о трагедии «Локомотива»: время лечит, но эта команда точно останется в памяти

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, ранее выступавший и тренировавший ярославский «Локомотив», поделился воспоминаниями об авиакатастрофе команды в сентябре 2011 года.



«Прекрасно помню. Находился в своей квартире, мне позвонил знакомый. Говорит: «Ты слышал, что «Локомотив» разбился?» И, где я стоял, там и сел. Сразу взял телефон и начал обзванивать всех, кого мог — администратора «Локомотива», весь персонал. Последним позвонил Юрию Викторовичу Лукину, и он ответил.



Оказалось, что он не полетел тем рейсом и остался жив. Насчёт остальных я прекрасно представлял, кто может лететь в этом самолёте. Игроков даже не обзванивал, потому что насчёт них было понятно. Но из персонала клуба были несколько человек, которые иногда летали с командой на выездные матчи, иногда нет. Я им звонил и надеялся узнать, что они или хотя бы кто-то из них в этот раз не полетел в Минск.



Время лечит. Но думаю, что эта команда всё равно очень хорошо останется в памяти. Точно останется в памяти того поколения людей, кто пережил те события, кто через себя в те дни пропустил эту трагедию. Наверное, их дети уже спокойнее будут вспоминать случившееся. Время лечит, но на тот момент, когда я работал главным тренером «Локомотива», чувствовались последствия той трагедии. Особенно 7 сентября, в годовщину случившегося.



Отношение к решению КХЛ впервые за 10 лет провести в Ярославле матч 7 сентября? Я считаю это правильным. Надо жить дальше. Как я уже сказал, время идёт. Поэтому согласен с решением КХЛ», — цитируют Кудашова «Известия».