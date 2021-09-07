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«Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый десятилетию гибели «Локомотива»

«Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый десятилетию гибели «Локомотива»
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«Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый десятилетней годовщине гибели хоккейной команды «Локомотив». 7 сентября 2011 года самолёт команды, вылетевший в Минск на первый матч сезона, разбился под ярославским аэропортом Туношна.

7 сентября вышли материалы о том, как собиралась команда, которая отправилась в свой последний полёт 10 лет назад, хронология катастрофы, а также о том, что происходило накануне страшной даты, и как о случившемся во время матча Кубка Открытия в Уфе объявил Александр Медведев, бывший тогда президентом КХЛ.

Кроме того, с 7 по 12 сентября на «Чемпионате» будут публиковаться интервью с родственниками погибших игроков. Уже вышедшие материалы, а также анонсы будущих можно посмотреть на странице спецпроекта.

7 сентября – интервью с мамой Виталия Аникеенко;
8 сентября – интервью с мамой Максима Шувалова;
9 сентября – интервью с папой Ивана Ткаченко;
10 сентября – интервью с мамой Никиты Клюкина;
10 сентября – интервью с родителями Даниила Собченко;
11 сентября – интервью с женой Павла Траханова;
11 сентября – интервью с женой Александра Вьюхина;
12 сентября – интервью с мамой Александра Галимова.

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