Кулёмин забросил «Металлургу» в первом матче с бывшим клубом

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 9-й минуте гости ведут в счёте – 1:0. На 7-й минуте экс-форвард «Магнитки» Николай Кулёмин открыл счёт в матче.

Нападающий Николай Кулёмин отметился заброшенной шайбой в первом же матче с бывшим клубом. На 7-й минуте шайба отскочила от борта точно к Кулёмину, который забросил её в пустые ворота. В ассистентах – Павел Коледов и Михаил Науменков.

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Напомним, для голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина эта встреча – 700-я в КХЛ, для форварда Анатолия Никонцева – 600-я.



В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).