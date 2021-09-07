А. Медведев — о гибели «Локомотива»: после звонка из Росавиации стало ясно: надежды нет

Бывший президент КХЛ Александр Медведев поделился воспоминаниями, как узнал об авиакатастрофе в 2011 году, в которой погибли игроки и тренеры «Локомотива».

«Как начинался тот день? Празднично. Начало нового сезона. Кубок Открытия. Два финалиста Кубка Гагарина — «Салават Юлаев» и «Атлант». В составах много классных хоккеистов. В первый день сезона у всех приподнятое настроение. Много гостей, руководители республики. Уфа по традиции принимала радушно. Все ждали этот матч, который задаст тон всему сезону.



Как узнал? Мне сообщил один из руководителей КХЛ Дима Курбатов, что произошла катастрофа с самолётом. Но при этом не было полной информации. Теплилась надежда, что люди останутся живы. Тем более мелькнули слова, что погибших нет. Потом — что часть пассажиров жива… Но когда я получил звонок из Росавиации, то стало ясно: надежды нет.



На льду шёл первый период. Надо было принимать быстрое решение. И я посчитал, что необходимо обратиться к людям, взять перерыв, а потом поговорить с командами. Что вообще делать? Был один из вариантов: доиграть матч в память о «Локомотиве». Но большинство хоккеистов высказалось за то, чтобы не выходить на лёд.



Ведь в том самолёте у каждого были настоящие друзья. Хоккейный мир тесен, все ребята друг друга знали. Кто-то раньше вместе играл. Когда решение об отмене матча приняли, надо было сообщить об этом зрителям, собравшим аншлаг в Уфе. Не было ни одного свободного места. Было очень тяжело. Но я посчитал своим долгом и обязанностью выйти к болельщикам, обо всём объявить.



Реакция была адекватная. Хотя многие люди обо всём уже знали. Они плакали. Но поддержали аплодисментами наше решение — не играть. Всех объединило общее горе. Мы потеряли такую команду, и с этим до сих пор трудно смириться.



Как нашёл слова? Нашёл… Считал обязанным это сделать. С людьми надо разговаривать, что бы ни происходило», — цитирует Медведева «Матч ТВ».



Катастрофа произошла 7 сентября 2011 года при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне-2011/2012 Континентальной хоккейной лиги с «Динамо». В общей сложности погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортинженер Александр Сизов.



Сегодня, 7 сентября, спустя ровно 10 лет после страшного происшествия, «Локомотив» впервые выйдет на лёд, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба.

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