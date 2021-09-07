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«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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Слёзы близких, молитвы и цветы в виде сердца в память о погибших. Фото: 10 лет без «Локо»

Слёзы близких, молитвы и цветы в виде сердца в память о погибших. Фото: 10 лет без «Локо»
День памяти «Локомотива»
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7 сентября в Ярославле прошли мемориальные мероприятия в память о команде ХК «Локомотив», которая трагически погибла в авиакатастрофе ровно 10 лет назад на самолёте Як-42.

Лига на протяжении семи сезонов не проводила матчей 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива». С сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день.

Сегодня ярославский клуб впервые за долгое время сыграет в эту дату.

Кроме того, с 7 по 12 сентября на «Чемпионате» будут публиковаться интервью с родственниками погибших игроков. Уже вышедшие материалы, а также анонсы будущих можно посмотреть на странице спецпроекта.

Главные кадры церемонии скорби в Ярославле — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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