Джош Карри и Григорий Панин подрались в матче «Металлург» – «Салават»

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 39-й минуте гости ведут в счёте – 3:0 (1:0, 2:0). На 38-й минуте форвард «Магнитки» Джош Карри и защитник «Салавата» Григорий Панин подрались.



Победу в драке одержал нападающий «Металлурга». Оба хоккеиста получили штраф «5+10», дополнительно Карри был наказан на пять минут за толчок соперника на борт.

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В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).