«Спартак» подписал однолетний контракт с Джейком Виртаненом
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Экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
По ходу прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.
Нападающий был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. Виртанен с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.
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