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«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Металлург», забросив семь шайб

«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Металлург», забросив семь шайб
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Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и уступил со счётом 2:7 (0:1, 0:2, 2:4).

На 7-й минуте Николай Кулёмин открыл счёт в матче, забросив в первой же игре с бывшей командой. Ему ассистировали Павел Коледов и Михаил Науменков. На 26-й Алексей Пустозёров увеличил преимущество гостей с передачи Данила Башкирова. На 35-й минуте Артём Пименов отличился после паса Башкирова, а на 45-й сам Башкиров забросил в меньшинстве после ошибки защитника хозяев Егора Яковлева.

Через 29 секунд «Магнитка» отыграла одну шайбу – Никита Коростелёв забросил плечом, ассистировали ему Линус Хультстрём и Максим Карпов, а на 48-й Брендан Лайпсик забил второй гол «Металлурга» после передач Семёна Кошелева и Егора Яковлева.

В оставшееся время «Салават» забросил ещё три шайбы: сначала отличился Теэму Хартикайнен после ассистов Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена, затем забросил сам Гранлунд, а последний гол в матче на счету Александра Кадейкина. Его ассистенты – Николай Кулёмин и Сергей Шмелёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 7
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Коледов, Науменков) – 06:37' (5x5)   0:2 Пустозёров (Башкиров) – 25:24' (5x5)   0:3 Пименов (Башкиров) – 34:59' (5x5)   0:4 Башкиров – 44:27' (4x5)   1:4 Коростелёв (Хультстрём, Карпов) – 44:56' (5x4)   2:4 Лайпсик (Кошелев, Яковлев) – 47:16' (5x4)   2:5 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 51:38' (5x5)   2:6 Гранлунд – 53:52' (5x5)   2:7 Кадейкин (Кулёмин, Шмелёв) – 59:02' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее в регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).

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