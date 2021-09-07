«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Металлург», забросив семь шайб

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и уступил со счётом 2:7 (0:1, 0:2, 2:4).



На 7-й минуте Николай Кулёмин открыл счёт в матче, забросив в первой же игре с бывшей командой. Ему ассистировали Павел Коледов и Михаил Науменков. На 26-й Алексей Пустозёров увеличил преимущество гостей с передачи Данила Башкирова. На 35-й минуте Артём Пименов отличился после паса Башкирова, а на 45-й сам Башкиров забросил в меньшинстве после ошибки защитника хозяев Егора Яковлева.



Через 29 секунд «Магнитка» отыграла одну шайбу – Никита Коростелёв забросил плечом, ассистировали ему Линус Хультстрём и Максим Карпов, а на 48-й Брендан Лайпсик забил второй гол «Металлурга» после передач Семёна Кошелева и Егора Яковлева.



В оставшееся время «Салават» забросил ещё три шайбы: сначала отличился Теэму Хартикайнен после ассистов Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена, затем забросил сам Гранлунд, а последний гол в матче на счету Александра Кадейкина. Его ассистенты – Николай Кулёмин и Сергей Шмелёв.

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Ранее в регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).