«Салават Юлаев» выиграл три первых матча сезона с общим счётом 16:5
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Сегодня, 7 сентября, уфимский «Салават Юлаев» крупно обыграл магнитогорский «Металлург» (7:2) и одержал третью победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. После трёх матчей уфимцы забросили в ворота соперника 16 шайб, пропустив при этом всего пять голов.
В первой встрече сезона «Салават» обыграл «Барыс» со счётом 5:1, затем выиграл у «Автомобилиста» (4:2) и «Металлурга» (7:2).
После трёх игр нападающие Николай Кулёмин, Александр Кадейкин и Маркус Гранлунд набрали по пять очков за результативность: Кулёмин забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, у Кадейкина 2+3, на счету Гранлунда 1+4.
В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет с московским «Спартаком» 9 сентября. Начало встречи в 17:00.
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