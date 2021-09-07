Беляев: «Спартак» рассчитывает на Виртанена как на игрока первых двух звеньев

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев поделился мнением о подписании контракта с экс-форвардом «Ванкувер Кэнакс» Джейком Виртаненом.



«Мы рассчитываем на Виртанена как на игрока первых двух звеньев, очень полезного и опасного игрока большинства. Джейк – быстрый и мощный нападающий, с хорошей работой рук, скоростью и броском. Он может играть как на левом, так и на правом фланге – опасен при игре перед воротами и сможет выполнять в КХЛ роль силового форварда.



Виртанен должен добавить мастерства, скорости и глубины нашей линии атаки. С его подписанием у тренерского штаба «Спартака» появляется большая вариативность при выборе состава на отдельные матчи и организацию игры в равных составах и большинстве», – цитирует Беляева официальный сайт «Спартака».



Напомним, нападающий подписал однолетний контракт с клубом.

Новость по теме «Спартак» подписал однолетний контракт с Джейком Виртаненом