Беляев: «Спартак» рассчитывает на Виртанена как на игрока первых двух звеньев

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев поделился мнением о подписании контракта с экс-форвардом «Ванкувер Кэнакс» Джейком Виртаненом.
«Мы рассчитываем на Виртанена как на игрока первых двух звеньев, очень полезного и опасного игрока большинства. Джейк – быстрый и мощный нападающий, с хорошей работой рук, скоростью и броском. Он может играть как на левом, так и на правом фланге – опасен при игре перед воротами и сможет выполнять в КХЛ роль силового форварда.
Виртанен должен добавить мастерства, скорости и глубины нашей линии атаки. С его подписанием у тренерского штаба «Спартака» появляется большая вариативность при выборе состава на отдельные матчи и организацию игры в равных составах и большинстве», – цитирует Беляева официальный сайт «Спартака».
Напомним, нападающий подписал однолетний контракт с клубом.
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