Лямся — о разгроме «Магнитки»: невероятный матч! «Салават» забил 7 шайб сильному сопернику

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (7:2).



«Это был невероятный матч для нас. Играли с сильным соперником и смогли забить 7 шайб, это потрясающе. Ключ к победе — классные действия всех четырёх наших звеньев и здорово сыграл голкипер Шарыченков, сделавший несколько важных спасений. Отдельно отмечу игру нашего третьего звена Пименов — Башкиров — Пустозёров, которые забили три шайбы. Они великолепно себя продемонстрировали на уровне КХЛ. Даже несмотря на большое количество травм, у нас есть четыре отличных звена, и это означает, что у нас будет хорошая конкуренция внутри команды и длинная скамейка.



Использовали Шарыченкова, потому что у «Салавата» оба голкипера должны быть готовы. Не знаю, сколько сыграет Александр в сезоне, но сейчас самое важное, что у нас есть два сильных вратаря.



Конечно, 7 сентября было непросто играть. Тяжело, когда утром просыпаешься и читаешь все эти новости, вспоминаешь события того дня», — передаёт слова Лямси корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.