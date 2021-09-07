Хартли рассказал о взаимоотношениях с погибшим в авиакатастрофе тренером «Локомотива»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вспомнил о погибшем в авиакатастрофе тренере «Локомотива» Брэде Маккриммоне, с которым вместе работал в «Атланте».



«У него было прозвище Зверь. Если честно, я знаю его не только как тренера, но и как игрока. Когда я работал в юниорском хоккее, он был знаменитым защитником НХЛ. Он был королём по показателю полезности в лиге. Наши дороги пересеклись в «Атланте». Я был назначен главным тренером в разгар сезона, после которого менеджмент уволил всех помощников, так что мне нужны были новые ассистенты. Рей Бурк позвонил мне и сказал: «Вы получите абсолютного командного человека, прекрасную личность, хорошего работника. У вас будет отличный союз, вы сработаетесь». И действительно у нас вместе получалось восхитительно. С первого собеседования я знал, что Брэд Маккриммон будет не только частью моей команды, но и моим другом.



Мы жили рядом друг с другом, постоянно устраивали семейные ужины. До нашей совместной работы он был помощником совсем немного, но сказал мне: «Я был хотел стать главным тренером. Ты поможешь мне в этом?» И я сказал: «Конечно». Его честность сыграла большую роль в наших отношениях. Знаете, многие главные тренеры бы напугались слов помощника: «Я хочу стать главным тренером». Но для меня было важно, что у него такие же мечты, как и у меня. И желание Брэда стать главным никогда не влияло на наши отношения.



Мы стали настоящими друзьями. Его сын Лиам часто бывал у нас на катке, ему тогда было где-то 8-9 лет. Он выходил с нами кататься после тренировок. Мой сын также бывал на стадионе. Мы были действительно близки. И даже после «Атланты». За несколько недель до авиакатастрофы Брэд вместе с «Локомотивом» проводил сбор в Швейцарии. Это был мой первый год в Европе, я был назначен главным тренером «Цюрих Лайонс». Мы созвонилась с Брэдом и договорились поужинать. Это была очень приятная встреча. Брэд был в предвкушении своего дебюта на посту главного тренера КХЛ.



Что он рассказывал о «Локомотиве»? Он был в полном восторге. Он понимал, что тренирует, возможно, сильнейшую команду КХЛ. Это было несложно понять, достаточно было посмотреть на состав, который подобрался у «Локомотива». Скорость, опыт, мастерство, глубина состава — всё это было у той команды. Брэд был счастлив, что его первый опыт в качестве главного тренера вот в таком сильном клубе. Как я сказал, ужин был отличный. Он был рад, я был рад за него, потому что знал, как для него это важно. Всё это время после «Атланты» мы с ним были близки, вплоть до того 7 сентября», – цитирует Хартли Sport24.

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