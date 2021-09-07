Вудкрофт: для нас всех было честью участвовать в этом матче, почтить память игроков

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом» (4:3).

«Для нас всех было честью участвовать в этом матче, почтить память игроков. Это был эмоциональный вечер. Мы быстро начали игру, нашли свой темп. Это то, что мы просили от команды. Во втором периоде играли хуже, остановились, дали возможность им вернуться в игру. Стоит отметить, что на льду было две хорошие команды.



В первой игре сезона у нас не всё так получалось, и скорости были не те, и катание. Но мы потом поговорили с командой. Нам удалось добиться поставленных целей. Мы сказали, что надо действовать быстрее. Нам ещё предстоит работать над скоростями, другими компонентами. Есть куда расти, развиваться шаг за шагом.



У нас много удалений? Вам нужно спросить у судей», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.