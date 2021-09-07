Скабелка: «Локомотив» абсолютно не удовлетворён сегодняшним хоккеем, сделаем выводы

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».
«Очень слабое начало и первый период. Можно сказать, что мы этот период провалили, пропустили две шайбы. Дальше пытались в перерыве поменять какие-то моменты.
Вышли неплохо нацеленными, но на сегодняшний день мы отошли от своего плана и игры. Мы не играем в тот хоккей, который мы хотим показывать. Мы могли закончить этот матч с очками. Сделаем выводы и, думаю, сможем перестроиться. Мы абсолютно не удовлетворены сегодняшним хоккеем.
Связан ли слабый период с предматчевой церемонией, после которой ребята могли перегореть? Сложно сказать, но если посмотрим на все наших три матча, то они похожи. Может, мы не настолько слабо играли первые периоды в первых двух встречах, но этот момент настораживает.
Наша игра в обороне сейчас не позволяет контролировать ход матч. Следующий матч с ЦСКА? Мы не можем быть удовлетворены нашим стартом. Мы будем серьёзно настраиваться на любую команду», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 7 сентября 2021
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:06
-
21:58
-
21:48
-
21:35
-
21:05
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:53
-
19:47
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:53
-
18:36
-
18:29
-
18:29
-
17:53
-
17:19
-
16:51
-
16:43
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:44
-
14:07