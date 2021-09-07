Скабелка: «Локомотив» абсолютно не удовлетворён сегодняшним хоккеем, сделаем выводы

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».



«Очень слабое начало и первый период. Можно сказать, что мы этот период провалили, пропустили две шайбы. Дальше пытались в перерыве поменять какие-то моменты.



Вышли неплохо нацеленными, но на сегодняшний день мы отошли от своего плана и игры. Мы не играем в тот хоккей, который мы хотим показывать. Мы могли закончить этот матч с очками. Сделаем выводы и, думаю, сможем перестроиться. Мы абсолютно не удовлетворены сегодняшним хоккеем.



Связан ли слабый период с предматчевой церемонией, после которой ребята могли перегореть? Сложно сказать, но если посмотрим на все наших три матча, то они похожи. Может, мы не настолько слабо играли первые периоды в первых двух встречах, но этот момент настораживает.



Наша игра в обороне сейчас не позволяет контролировать ход матч. Следующий матч с ЦСКА? Мы не можем быть удовлетворены нашим стартом. Мы будем серьёзно настраиваться на любую команду», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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