«Сегодня мы играем для них. Они это видят». КХЛ — о матче «Локомотив» — «Динамо»

Континентальная хоккейная лига в англоязычном «Твиттере» лиги опубликовала гол минского «Динамо» в ворота ярославского «Локомотива», где хоккеист минчан Кирилл Воронин почтил память команды, погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.



«Сегодня мы играем для них. Они это видят», – написала пресс-служба лиги в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что Воронин – воспитанник ярославского хоккея.

Напомним, эта встреча проходила в день авиакатастрофы, когда 7 сентября 2011 года самолёт с игроками и персоналом клуба разбился, отправляясь на матч с минчанами. Железнодорожники впервые сыграли в этот день после трагедии и уступили минчанам со счётом 3:4.