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На матче сборной России по футболу почтили память хоккейного «Локомотива»

На матче сборной России по футболу почтили память хоккейного «Локомотива»
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Сегодня, 7 сентября, в Москве на «Открытие Арене» сборная России по футболу принимала Мальту в отборочном этапе чемпионата мира по футболу – 2022 и одержала победу со счётом 2:0.

На табло вывели свечу с подписью «07.09.2011», а болельщики вывесили баннер в память о погибших в авиакатастрофе игроках ХК «Локомотив» с подписью: «Со льда в вечность».

В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.

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