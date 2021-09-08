Ярославль скорбил по «Локо», игрок «Динамо» почтил память после гола. Фото с матча

7 сентября в Ярославле на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Спустя ровно 10 лет после страшного происшествия, «Локомотив» впервые вышел на лёд в день трагедии, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба. 7 сентября 2011 года, в 16:05 по московскому времени потерпел крушение самолёт Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. В общей сложности погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.