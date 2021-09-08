Василевский и Сергачёв станцевали под песню группы «Руки Вверх!» на шоу «Вечерний Ургант»

Двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв посетили шоу «Вечерний Ургант».



В рамках передачи хоккеисты рассказали, куда в Москве отвозили Кубок Стэнли, о праздновании в Тампе и о том, где находят мотивацию после двух побед в НХЛ. Кроме того, хоккеисты поделились эмоциями от решения лиги отпустить игроков на Олимпиаду и вспомнили курьёзный эпизод, когда Василевский шайбой разбил Сергачёву лицо в день обновления рекорда по количеству сухих матчей.



Также хоккеисты показали чемпионский перстень и рассказали, что после первой победы в Кубке генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа не смог определиться с дизайном, подготовил два перстня и сказал, что второй заготовлен на случай следующей победы в Кубке Стэнли, которая по итогу случилась через год.



В конце шоу хоккеисты станцевали под песню группы «Руки Вверх!».

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Вечерний Ургант». Права на видео принадлежат Первому каналу.