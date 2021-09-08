Коваленко – о страховых выплатах НХЛ за Олимпиаду: спорт стал и бизнесом, и политикой

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о решении НХЛ отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Ничего нового не скажу – пока планы НХЛ лишь предварительные. Да, лиге удалось выбить из МОК определённые дивиденды, но до 10 января без каких-либо штрафных санкций она может всё переиграть. Значит, ситуация неопределённая.



Понятно, что это эгоистичный подход по отношению к мировому хоккею. НХЛ зарабатывает деньги, фактически бесплатно набирая игроков в большинстве стран Европы – и при этом выкручивает ей руки в олимпийском вопросе, отдавая этих же игроков на турнир уже за финансы, в частности речь о многомиллионных страховых выплатах. Это как минимум парадоксально! Но таковы сегодня правила мировой игры, спорт стал и бизнесом, и политикой.

Когда в главном турнире получают право сыграть все сильнейшие, это на пользу и каждой стране, и всему виду спорта в целом», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.