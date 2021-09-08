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Макдэвид: собираюсь на Олимпиаду и хочу выиграть золотую медаль

Макдэвид: собираюсь на Олимпиаду и хочу выиграть золотую медаль
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о значимости побед в Кубке Стэнли и на Олимпиаде.

«Олимпийские игры так важны для меня, потому что это самая большая сцена в спорте. Как элитный спортсмен, я хочу выступить на этой сцене.

Кубок Стэнли и Олимпиада почти равны. Кубок Стэнли, безусловно, на первом месте, а олимпийское золото можно считать второй целью. Выиграть Олимпиаду было бы невероятно.

Я собираюсь на Олимпиаду и хочу выиграть золотую медаль. Если там будет какой-то сверхжёсткий ковид-протокол, пусть. Если будет нужно сидеть в комнате и никуда не выходить, я к этому готов», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее НХЛ сообщила, что намерена отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекин, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в мире.

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