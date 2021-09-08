Форвард «Сибири» — о матче с «Торпедо»: два отскока — два гола. Как итог — два очка
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Нападающий «Сибири» Денис Голубев поделился впечатлениями от игры с «Торпедо» (3:0).
«Долго ждали победы. После двух поражений поговорили с ребятами и сегодня сыграли самоотверженно.
Большое количество блокированных бросков и игра вратаря на ноль — залог результата. Только в третьем периоде порядка двадцати блокированных бросков. Когда столько бросков долетает только до первого игрока, это приводит к неуверенности соперника.
Тренерский штаб нам постоянно говорит, что надо активнее играть на чужом пятаке. В современном хоккее сейчас большинство голов забивается оттуда. Прямым броском очень сложно забить. Сегодня два отскока — два гола. Как итог — два очка», — цитирует Голубева официальный сайт КХЛ.
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