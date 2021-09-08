Форвард «Сибири» — о матче с «Торпедо»: два отскока — два гола. Как итог — два очка

Нападающий «Сибири» Денис Голубев поделился впечатлениями от игры с «Торпедо» (3:0).



«Долго ждали победы. После двух поражений поговорили с ребятами и сегодня сыграли самоотверженно.



Большое количество блокированных бросков и игра вратаря на ноль — залог результата. Только в третьем периоде порядка двадцати блокированных бросков. Когда столько бросков долетает только до первого игрока, это приводит к неуверенности соперника.



Тренерский штаб нам постоянно говорит, что надо активнее играть на чужом пятаке. В современном хоккее сейчас большинство голов забивается оттуда. Прямым броском очень сложно забить. Сегодня два отскока — два гола. Как итог — два очка», — цитирует Голубева официальный сайт КХЛ.