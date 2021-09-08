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«Динамо Р» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Кого из тренеров на Западе КХЛ уволят первым?

Кого из тренеров на Западе КХЛ уволят первым?
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10 из 12 команд Западной конференции провели по три матча, и только московское «Динамо» и «Северсталь» сыграли по две игры. Единственные команды, которые набрали максимум очков в своих матчах – «Спартак», СКА и московское «Динамо».

«Северсталь» после двух игр идёт на последнем месте, не набрав ни одного очка и уступив СКА (2:3) и минскому «Динамо» (1:4). Рижское «Динамо» проиграло «Локомотиву»и ЦСКА (оба – 2:3), но выиграло у «Куньлунь Ред Стар».

«Йокерит» одержал победу лишь в последнем матче, выиграв у «Трактора» в овертайме, но до этого финский клуб проиграл «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4).

«Сочи» ударно начал сезон, обыграв «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5, ОТ), причём в матче с подольским клубом сочинцы вели 5:1 после второго периода. В последнем матче команда уступила ЦСКА (1:4).

После неудачи в Кубке Открытия (поражение от «Авангарда» 0:4) ЦСКА обыграл рижское «Динамо» (3:2) и «Сочи» (4:1), набрав четыре очка в трёх играх. У «Локомотива» три балла – победа над рижским «Динамо» (3:2) и два поражения: от СКА (3:4, ОТ) и минского «Динамо» (3:4).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого из тренеров на Западе КХЛ уволят первым?»

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