Защитник «Локомотива»: может быть, атмосфера давила, но в общем и целом так не должно быть

Защитник ярославского «Локомотива» Алексей Марченко поделился мнением от поражения в матче с минским «Динамо» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Да, первый период мы не играли так, как должны были. Может быть, атмосфера давила, но в общем и целом так не должно быть. Потом во втором периоде поговорили, где-то изменили игру и стали, на мой взгляд, играть лучше. Думаю, что мы будем над этим работать, нам нужно намного лучше начинать.



Команда решила сделать такой день памяти, наверное, это хороший момент, хорошо организовали для болельщиков, все поблагодарили команду — 10 лет прошло», — цитирует Марченко ТАСС.

Эта встреча проходила в день авиакатастрофы, когда 7 сентября 2011 года самолёт с игроками и персоналом клуба разбился, отправляясь на матч с минчанами. Железнодорожники впервые сыграли в этот день после трагедии.