Петунин: Шипачёв очень много подсказывает, командует, в хорошем смысле этого слова

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин рассказал об игре в тройке с форвардом Вадимом Шипачёвым.



«Вадим очень много подсказывает, командует, в хорошем смысле этого слова. Куда ехать, где бросить, а где не бросить. Тут по игре нужно будет смотреть, удалось ли мне избавиться от этого момента.



Когда играл в «Северстали», то мы не общались. Но я его застал ещё в своё прошлое возвращение в «Динамо», у нас были разговоры о моём развитии. Он вообще всем подсказывает, нет такого, что он кому-то больше внимания уделяет. Он говорил о профессионализме. О важности заминок, велосипеда. Когда ты помоложе, ты в силу возраста не осознаёшь многие моменты. Где-то тебе нужно в зал сходить, где-то ещё что-то. Нужно работать.



Сначала у нас был лагерь развития, и поначалу было непонятно, каким будет сочетание звеньев. Ну а потом, когда уже началась предсезонка, нас с самого начала вместе поставили. Пока что играем вместе, не знаю, как сложится в сезоне», – цитирует Петунина Sport24.