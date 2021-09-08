Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нильссон: мне потребовался год, чтобы просто прийти в себя

Нильссон: мне потребовался год, чтобы просто прийти в себя
Комментарии

Бывший вратарь клубов НХЛ Андерс Нильссон рассказал о последствиях сотрясения мозга, из-за которых он мог завершить карьеру.

«Я стал чрезвычайно чувствительным к свету и носил солнцезащитные очки даже во время ужинов с семьей. Я мог часами лежать наверху и при этом раздражаться от того, что снизу слышен звук телевизора. Мне потребовался год, чтобы просто прийти в себя. Какое-то время я не мог даже выйти в магазин за продуктами.

Сейчас я до сих пор ношу темные очки, даже в пасмурные дни. Иногда мне трудно находиться рядом с детьми. Я очень чувствителен к свету и звуку. Я постоянно устаю, меня стало легко разозлить.

Но я не жалуюсь. Хочу просто заниматься обычными делами и вести нормальную жизнь вместе с семьёй. Сейчас у меня это получается», – цитирует Нильссона Expressen.

Новость по теме
Мерзликин: хочу выиграть «Везину Трофи» для погибшего Кивлениекса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021