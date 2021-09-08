Кучеров привёз Кубок Стэнли в школу «Белые Медведи»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров привёз Кубок Стэнли в клуб «Белые Медведи», где начинал профессиональную карьеру.

Напомним, «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли — 2021, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский.



Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и провёл 23 игры в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка при показателе полезности "+6" и став лучшим бомбардиром. Нападающий выступает за «Лайтнинг» с сезона-2013/2014.