И. Воробьёв: у Юрова хороший хоккейный интеллект, он понимает игру уже не как юниор
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о форварде команды Даниле Юрове.
«У него хороший хоккейный интеллект, он понимает игру уже не как юниор. Я действительно верю в него. Я следил за ним целый год, он даже в МХЛ играл, как взрослый хоккеист.
У него отличное катание, на которое он не тратит много сил. Он может использовать эту энергию для бросков или других игровых вещей, благодаря этому он достаточно вынослив. Сегодня он играет с Бренданом Лайпсиком и Джошем Карри и выглядит очень солидно.
Единственная проблема с его возрастом – мне нужно правильно распределить его игровое время, когда ему выходить, а когда нет, потому что он всё-таки играет с мужиками», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
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