IIHF дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси Баскова на пять лет

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет, сообщает официальный сайт ИИХФ. Его подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека.
Напомним, 12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.
В декабре 2020 года ИИХФ инициировала проверку о возможном причастии Баскова к инциденту.
Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.
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