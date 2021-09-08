П. Зубов: важно не пропускать с ЦСКА первыми, они умеют доводить такие матчи до конца

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 8 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рисунок игры, который мы хотели видеть, прослеживался. Но, как сказал Дмитрий Вячеславович на последней пресс-коференции, после первого периода с «Куньлунем» фарт куда-то ушёл. Фортуну спугнуть легко, а вот вернуть потом тяжело. С «Торпедо» первый же бросок соперника стал результативным, в меньшинстве до ворот дошло всего три броска, а пропустили два гола. Зато у чужих ворот – по ленточке, под конёк, под шнурок… Поэтому сейчас нужна уверенность. Уверенность в своих силах, в партнёре. Так потихоньку должно складываться. Все должны помогать, выходить и работать: и защитники, и вратари, и нападающие. Сейчас любой положительный результат пойдёт на пользу.



Пацаны работают, но что-то ушло. Это надо найти. Поэтому пересмотрели некоторые моменты, пообщались и персонально, и коллективно. Все всё понимают, никто не равнодушен. Все понимают, что от нас ждут большего, а не двух поражений в трёх играх. Поэтому мы в долгу перед болельщиками, будем исправляться.



ЦСКА при Фёдорове? То, что мы увидели – всё осталось по-прежнему. Есть небольшие нюансы. А так ЦСКА остаётся системной командой, очень терпеливой, умеет играть по счёту. Очень важно не пропускать с ними первыми, потому что команда умеет доводить такие матчи до конца. Играть в свой хоккей и делать это терпеливо, уверенно. Чтобы никто не выпадал: ни на льду, ни на скамейке, ни в раздевалке», – цитирует Зубова официальный сайт клуба.