Артём Галимов – об игре с ЦСКА: никогда не забрасывал в свой день рождения

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 8 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Плохо сыграли с «Торпедо» и «Куньлунем», не забили, надо было забирать свои очки. Но ничего, определённые выводы сделаны. Думаю, сегодня будет лучше.

Не думаю, что у ЦСКА многое поменялось в тактике или в чём-то ещё. Такая же агрессивная команда, против которой тяжело играть. Будем навязывать свою игру, реализовывать свои моменты.

Проседает результативность? Не знаю. Пока что-то не идёт. Думаю, может сегодня пойдёт. Будем стараться: вбрасывания доработали, теперь будем над голами работать.

Я никогда не забрасывал в свой день рождения, по-моему. В «Ирбисе» матч выпал на день рождения, но там меня не поставили на игру. В «Барсе», по-моему, не успел начаться сезон, а когда стал играть за «Ак Барс», то выпадал перерыв между матчами. Надо как-то отметить. Голы пойдут и, может быть, каждый день станет для меня днём рождения», – цитирует Галимова официальный сайт «Ак Барса».